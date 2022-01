Школьный стрелок из Мэриленда рассказал, где взял оружие

Роквилл, 25 января. Школьный стрелок, расстрелявший одноклассника, собрал пистолет из деталей, заказанных в интернете. Об этом он сообщил в ходе следствия.

Начальник отдела суда по делам несовершеннолетних прокуратуры округа Монтгомери Карлотта Вудворд сообщила на слушании по делу 17-летнего Стивена Олстона-младшего, что 15-летний подросток, который получил тяжелое ранение в результате стрельбы в средней школе Магрудера в пятницу, 21 января, находится в критическом состоянии.

The teen charged with shooting a fellow student at a Montgomery County high school last week told authorities he bought parts for the 9mm ghost gun online and assembled it with a friend, a prosecutor said in court Monday. https://t.co/r0hGWWNAAI — kalani (@kalanigordon) January 25, 2022

Олстону предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени, и преступлениях с применением оружия. Согласно решению суда, обвиняемый находится стражей в исправительном учреждении для несовершеннолетних без права освобождения под залог.

Сообщается, что 11-классник Олстон принес пистолет в школу из-за намечающегося конфликта. По словам Карлотты Вудворд, днем он вошел в мужской туалет с заряженным пистолетом и направил оружие в голову жертвы. Когда жертва оттолкнула пистолет, прозвучал выстрел и пострадавший получил ранение в область таза.

После стрельбы Олстон пошел в класс вместе с другими учениками. Позже у него в носке был обнаружен магазин с девятью пулями.

Начальник полиции округа Монтгомери Маркус Джонс сообщил, что другие ученики, которые присутствовали в туалете, написали о стрельбе в Twitter, вместо того, чтобы позвонить 911 или предупредить персонал о том, что одноклассник был ранен. По его словам, раненого ученика нашли только во время проверки во время перемены.

In #highschool bathroom, shooter pointed gun at the victim's head. Victim pushed the gun away and was shot in the pelvis. Other students watched and posted about it on social media (did not call 911).#schoolshooting #maryland #schoolsafety https://t.co/kRM6ph98yN — K-12 School Shooting Database (@K12ssdb) January 25, 2022

Следствие установило, что использованное оружие является так называемым «пистолетом-призраком» — оружием которое невозможно отследить и которое обычно продается по частям. По словам прокурора штата Джона Маккарти, в этом учебном году в школах округа было обнаружено пять таких пистолетов.

Maryland @StudentsDemand speaking of the ghost gun bought online by a student in her county that was used to shoot & critically injure another student. @MomsDemand #MDGA22 #MDPolitics pic.twitter.com/z1rFlNt4BU — Moms Demand Fan (@MomsDemandFan) January 25, 2022

Подозреваемый сообщил, что заказал детали для сборки оружия в интернете, в сборке же ему помог один из друзей.