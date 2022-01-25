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Школьный стрелок из Мэриленда рассказал, где взял оружие

  /   Обновлено: 25 января 2022 20:27
Весь мир
Школьный стрелок из Мэриленда рассказал, где взял оружие
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Роквилл, 25 января. Школьный стрелок, расстрелявший одноклассника, собрал пистолет из деталей, заказанных в интернете. Об этом он сообщил в ходе следствия.

Начальник отдела суда по делам несовершеннолетних прокуратуры округа Монтгомери Карлотта Вудворд сообщила на слушании по делу 17-летнего Стивена Олстона-младшего, что 15-летний подросток, который получил тяжелое ранение в результате стрельбы в средней школе Магрудера в пятницу, 21 января, находится в критическом состоянии.

Олстону предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени, и преступлениях с применением оружия. Согласно решению суда, обвиняемый находится стражей в исправительном учреждении для несовершеннолетних без права освобождения под залог.

Сообщается, что 11-классник Олстон принес пистолет в школу из-за намечающегося конфликта. По словам Карлотты Вудворд, днем он вошел в мужской туалет с заряженным пистолетом и направил оружие в голову жертвы. Когда жертва оттолкнула пистолет, прозвучал выстрел и пострадавший получил ранение в область таза.

После стрельбы Олстон пошел в класс вместе с другими учениками. Позже у него в носке был обнаружен магазин с девятью пулями.

Начальник полиции округа Монтгомери Маркус Джонс сообщил, что другие ученики, которые присутствовали в туалете, написали о стрельбе в Twitter, вместо того, чтобы позвонить 911 или предупредить персонал о том, что одноклассник был ранен. По его словам, раненого ученика нашли только во время проверки во время перемены.

Следствие установило, что использованное оружие является так называемым «пистолетом-призраком» — оружием которое невозможно отследить и которое обычно продается по частям. По словам прокурора штата Джона Маккарти, в этом учебном году в школах округа было обнаружено пять таких пистолетов.

Подозреваемый сообщил, что заказал детали для сборки оружия в интернете, в сборке же ему помог один из друзей.

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сша оружие
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