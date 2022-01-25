Инвестиции в коммерческую недвижимость России вышли на исторический максимум

Москва, 25 января. Российский рынок коммерческой недвижимости зафиксировал рекордный рост инвестиций. За прошлый год в эту сферу было вложено 390 млрд рублей, ссылаясь на консалтинговую компанию Knight Frank, пишет РИА Новости.

Данный показатель на 52% превышает результат предыдущего года и на 49% больше значения допандемийного 2019 года.

«Год на рынке коммерческой недвижимости России был ознаменован ростом активности пользователей и девелоперов как в офисном, так и складском сегменте. Продолжающийся рост спроса и усиление дефицитного состояния рынка повлияли на увеличение интереса инвесторов к объектам. Общее позитивное состояние рынка и оптимистичные ожидания от дальнейшего его развития стали основными драйверами достижения высоких объемов инвестиций», — указано в сообщении.

Между тем сегмент коммерческой недвижимости Москвы продолжает демонстрировать рост на фоне снижения спроса на жилье. Объем сделок с офисами и складами с начала 2022 года вырос на 35%.