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Инвестиции в коммерческую недвижимость России вышли на исторический максимум

Экономика
Инвестиции в коммерческую недвижимость России вышли на исторический максимум
pixabay.com

Москва, 25 января. Российский рынок коммерческой недвижимости зафиксировал рекордный рост инвестиций. За прошлый год в эту сферу было вложено 390 млрд рублей, ссылаясь на консалтинговую компанию Knight Frank, пишет РИА Новости.

Данный показатель на 52% превышает результат предыдущего года и на 49% больше значения допандемийного 2019 года.

«Год на рынке коммерческой недвижимости России был ознаменован ростом активности пользователей и девелоперов как в офисном, так и складском сегменте. Продолжающийся рост спроса и усиление дефицитного состояния рынка повлияли на увеличение интереса инвесторов к объектам. Общее позитивное состояние рынка и оптимистичные ожидания от дальнейшего его развития стали основными драйверами достижения высоких объемов инвестиций», — указано в сообщении.

Между тем сегмент коммерческой недвижимости Москвы продолжает демонстрировать рост на фоне снижения спроса на жилье. Объем сделок с офисами и складами с начала 2022 года вырос на 35%.

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