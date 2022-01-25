Минобороны Северной Македонии заявило о готовности вмешаться в военный конфликт на Украине

Скопье, 25 января. Северная Македония может направить свои войска на Украину, если начнется военный конфликт, заявила министр обороны республики Славянка Петровска.

По ее словам, с высокой долей вероятности Северная Македония может вмешаться в военный конфликт на Украине. При этом она отметила, что страна выступает за мирное урегулирование сложившейся ситуации.

«Но есть вероятность, что мы втянемся в возможный конфликт, если НАТО попросит о чем-то подобном», – заявила Петровска.

Фактически минобороны Северной Македонии подтвердило готовность вмешаться в боевые действия по приказу НАТО. При этом министр говорит, что окончательное решение будет приниматься президентом страны Стево Пендаровски. Глава оборонного ведомства отметила, что в настоящее время проводится анализ возможного участия государства в противостоянии.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины, а слухи о якобы готовящемся «российском вторжении» являются фейками западных СМИ. Политолог Сергей Михеев подчеркивал, что страны Запада не просто так стягивают войска к границе с Украиной. По его словам, именно они готовят операцию по оккупации ее территорий.