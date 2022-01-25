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Немецкий дипломат Ишингер считает, что двойная стратегия по России поможет избежать войны

Политика
Немецкий дипломат Ишингер считает, что двойная стратегия по России поможет избежать войны
wikipedia.org  /  Kai Mörk / CC BY 3.0 de

Берлин, 25 января. Властям Германии необходимо разработать двойную стратегию по взаимодействию с Россией. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер газете Bild.

Ишингер посчитал, что такой сценарий в отношении российского государства должен с одной стороны поддерживать диалог, с другой — сдерживать. По мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности, на фоне якобы роста напряжения на границе России с Украиной основной задачей ФРГ становится европейское позиционирование.

«Для предотвращения войны крайне необходима двойная стратегия в отношении России: диалог и надежное сдерживание. Ситуация для Украины и Европы драматична: на нашем пороге маячит реальная угроза войны», — говорит эксперт.

По поводу обостренной ситуации высказывают мнения и другие политики. Немецкие представители, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок, выступают против поставок вооружения украинскому государству. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные действия могут побудить Украину к решению конфликта вооруженным способом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на нападки со стороны западных СМИ. Представитель Кремля заявил, что российская сторона не строит агрессивных планов в отношении Украины, а перемещения ВС на территории РФ никому не угрожают.

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украина германия ишингер
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