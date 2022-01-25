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Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
Экономика
Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти, член Общественной палаты Ленинградской области Михаил Шконда рассказал о причинах роста цен на сельхозпродукты и проблемах, с которыми сталкиваются российские фермеры.

Главными причинами роста цен на сельхозпродукты он считает рост тарифов на энергоносители.

«Первая причина — это рост стоимости электроэнергии и дизельного топлива. Потом идут рост заработной платы и повышение стоимости импортной продукции. В таких условиях, чтобы не обанкротиться, фермеру приходится поднимать цены на свою продукцию», — рассказал Михаил Шконда.

Экспорт российских продуктов за рубеж, по его мнению, не сильно влияет на повышение стоимости сельхозпродукции на внутреннем рынке, поскольку экспортируются, как правило, продукты, которых произведено в России много, а другие страны испытывают их дефицит.

Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
Невские Новости / Дарья Зуева
Вместе с тем эксперт считает необходимым скорректировать госполитику в области экспорта и импорта продуктов питания, чтобы — с одной стороны, создать условия для развития отечественного рынка сельхозпродукции, с другой — обеспечить прилавки магазинов всеми необходимыми продуктами.

«От этого зависит наша продуктовая безопасность», — считает Михаил Шконда.

Кроме этого, государство, по мнению фермера, могло бы активнее участвовать в совместных с фермерами инфраструктурных проектах по переработке сельхозпродукции и доставки ее конечному потребителю. Кооперация госструктур и фермерских хозяйств при реализации инфраструктурных проектов, по словам эксперта, предполагает в среднем, что 40% вносят в проект фермеры и 60% вносит государство. Но для многих фермерских коопераций это непосильные средства, считает эксперт.

«У нас в Ленинградской области ситуация лучше: государство софинансирует проекты на 80%. В результате мы сейчас планируем в Волосовском районе запустить кооперативную переработку молока, будем собирать молоко со всех фермеров и дальше делать из него либо кисло-молочные продукты, либо что-то другое», — рассказал Михаил Шконда.

Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
Федеральное агентство новостей /
Развитию сельскохозяйственной отрасли, по его словам, сильно мешает неопределенность со статусом больших территорий, пригодных для выращивания продуктов.

«Беда в том, что у земель сельхозназначения собственник есть, но он до конца не определен. То есть у нас есть государственные земли, есть частные и земли, чья собственность не разграничена. Несколько лет назад официальная статистика говорила, что в госсобственности находится всего 2–3% сельхозземель, остальное — в частной или неизвестно в чей собственности», — отметил Михаил Шконда.

По его словам, фермеры различных регионов России неоднократно обращались с просьбой в органы исполнительной и законодательной власти навести порядок в этой сфере, но постоянно утыкаются в нежелание решать эту проблему.

«Видимо, там лобби достаточно сильное тех людей, которые такое большое количество земель держат, и у них хватает ресурсов отбивать множество проектов закона по поводу отбора неиспользуемых земель», — считает эксперт.

Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Неопределенность земельных отношений, с сожалением констатирует фермер, приводит к тому, что много плодородных земель уходят под застройку коттеджными поселками или целыми микрорайонами.

«Законным способом перевести земли сельхозназначений под строительство практически невозможно. У тебя должен быть серьезный проект, на основании которого идут согласования, в том числе Комитета по агропромышленному комплексу, при которых прямо усматривается, что эту землю застраивать нельзя. Но иногда смотришь — на поле нет ничего, в следующий раз заходишь — а там уже нарезанные участки. Может быть, эти земли в какое-то другое время были переведены и просто ждали своего часа», — недоумевает фермер.

Обратил внимание эксперт также на низкое качество отечественной сельхозтехники. По его словам, фермерам, покупающим, например, тракторы отечественного производства, приходится тратить много времени и средств на их починку. В результате они предпочитают покупать технику иностранного производства, что при существующем курсе рубля обходится им не дешево. Это также влияет на рост стоимости сельхозпродуктов, отметил Михаил Шконда.

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Все новости / Экономика / Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты
сельское хозяйство цены на продукты медиагруппа "Патриот" шконда
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