Фермер Михаил Шконда объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты

Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти, член Общественной палаты Ленинградской области Михаил Шконда рассказал о причинах роста цен на сельхозпродукты и проблемах, с которыми сталкиваются российские фермеры.

Главными причинами роста цен на сельхозпродукты он считает рост тарифов на энергоносители.

«Первая причина — это рост стоимости электроэнергии и дизельного топлива. Потом идут рост заработной платы и повышение стоимости импортной продукции. В таких условиях, чтобы не обанкротиться, фермеру приходится поднимать цены на свою продукцию», — рассказал Михаил Шконда.

Экспорт российских продуктов за рубеж, по его мнению, не сильно влияет на повышение стоимости сельхозпродукции на внутреннем рынке, поскольку экспортируются, как правило, продукты, которых произведено в России много, а другие страны испытывают их дефицит.

Невские Новости / Дарья Зуева

«От этого зависит наша продуктовая безопасность», — считает Михаил Шконда.

Вместе с тем эксперт считает необходимым скорректировать госполитику в области экспорта и импорта продуктов питания, чтобы — с одной стороны, создать условия для развития отечественного рынка сельхозпродукции, с другой — обеспечить прилавки магазинов всеми необходимыми продуктами.

Кроме этого, государство, по мнению фермера, могло бы активнее участвовать в совместных с фермерами инфраструктурных проектах по переработке сельхозпродукции и доставки ее конечному потребителю. Кооперация госструктур и фермерских хозяйств при реализации инфраструктурных проектов, по словам эксперта, предполагает в среднем, что 40% вносят в проект фермеры и 60% вносит государство. Но для многих фермерских коопераций это непосильные средства, считает эксперт.

«У нас в Ленинградской области ситуация лучше: государство софинансирует проекты на 80%. В результате мы сейчас планируем в Волосовском районе запустить кооперативную переработку молока, будем собирать молоко со всех фермеров и дальше делать из него либо кисло-молочные продукты, либо что-то другое», — рассказал Михаил Шконда.

Федеральное агентство новостей /

«Беда в том, что у земель сельхозназначения собственник есть, но он до конца не определен. То есть у нас есть государственные земли, есть частные и земли, чья собственность не разграничена. Несколько лет назад официальная статистика говорила, что в госсобственности находится всего 2–3% сельхозземель, остальное — в частной или неизвестно в чей собственности», — отметил Михаил Шконда.

Развитию сельскохозяйственной отрасли, по его словам, сильно мешает неопределенность со статусом больших территорий, пригодных для выращивания продуктов.

По его словам, фермеры различных регионов России неоднократно обращались с просьбой в органы исполнительной и законодательной власти навести порядок в этой сфере, но постоянно утыкаются в нежелание решать эту проблему.

«Видимо, там лобби достаточно сильное тех людей, которые такое большое количество земель держат, и у них хватает ресурсов отбивать множество проектов закона по поводу отбора неиспользуемых земель», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Законным способом перевести земли сельхозназначений под строительство практически невозможно. У тебя должен быть серьезный проект, на основании которого идут согласования, в том числе Комитета по агропромышленному комплексу, при которых прямо усматривается, что эту землю застраивать нельзя. Но иногда смотришь — на поле нет ничего, в следующий раз заходишь — а там уже нарезанные участки. Может быть, эти земли в какое-то другое время были переведены и просто ждали своего часа», — недоумевает фермер.

Неопределенность земельных отношений, с сожалением констатирует фермер, приводит к тому, что много плодородных земель уходят под застройку коттеджными поселками или целыми микрорайонами.

Обратил внимание эксперт также на низкое качество отечественной сельхозтехники. По его словам, фермерам, покупающим, например, тракторы отечественного производства, приходится тратить много времени и средств на их починку. В результате они предпочитают покупать технику иностранного производства, что при существующем курсе рубля обходится им не дешево. Это также влияет на рост стоимости сельхозпродуктов, отметил Михаил Шконда.