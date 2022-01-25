Экс-лидер прокурдской партии в Турции приговорен к тюрьме за оскорбление бывшего премьера

Мерсин, 25 января. Суд в турецкой провинции Мерсин приговорил бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демирташа к 11 месяцам и 20 дням тюремного заключения по обвинению в «оскорблении» бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

Обвинения касаются высказываний Демирташа во время митинга, состоявшегося в Мерсине в феврале 2016 года. Тогда Давутоглу занимал пост главы правительства от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Напомним, что в 2019 году последний решил покинуть правящую фракцию и основать оппозиционную «Партию будущего», которую политик возглавляет в настоящее время.

Экс-лидер ПДН выступил с критикой правительства в связи с комендантским часом и блокадой в городах с преимущественно курдским населением зимой 2015-2016 годов. Оппозиционный политик поднял вопрос о военных преступлениях, совершенных турецкой армией против курдского гражданского населения, и возложил всю ответственность за них на тогдашнего премьер-министра Давутоглу.

Demirtaş'a verilen hapis cezası sonrası Davutoğlu cephesinden açıklamahttps://t.co/dAm3eV3ZDC pic.twitter.com/hpoG5AcS1v — soL Haber (@solhaberportali) January 25, 2022

«Несмотря на то, что [сейчас] Давутоглу является лидером оппозиционной партии, он не отказался от этого иска до сегодняшнего дня. Что это за политика такая?» — недоумевал Демирташ во время заседания.

Кроме того, бывший сопредседатель ПДН, присутствовавший на суде удаленно, заявил, что его заявления о Давутоглу в прошлом следует оценивать в рамках свободы мнений.

Обвинение требовало максимального срока — четыре года и восемь месяцев, однако суд принял более снисходительное решение.

Тем временем адвокат лидера «Партии будущего» Ахмет Башчи прокомментировал вынесенный судом обвинительный приговор, заявив, что процесс был «независимым». В своем заявлении, опубликованном в Twitter, юрист указал, что Давутоглу отказался от всех бывших личных и непубличных судебных исков в феврале 2020 года, но от жалоб в рамках публичных судебных процессов он не отступался. Ни экс-премьер, ни его адвокат никогда не присутствовали на слушании дела в Мерсине, отметил Башчи.

Впрочем, Селахаттин Демирташ и так находится в тюрьме с 2016 года. Ему грозят сотни лет заключения по обвинениям, связанным с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. На репрессивные действия властей не может повлиять даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), постановивший, что оппозиционер был заключен в тюрьму по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.