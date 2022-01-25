Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:11
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
20:52
Политика
Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-лидер прокурдской партии в Турции приговорен к тюрьме за оскорбление бывшего премьера

  /   Обновлено: 25 января 2022 19:52
Весь мир
Экс-лидер прокурдской партии в Турции приговорен к тюрьме за оскорбление бывшего премьера
Global Look Press  /  Aurore Belot / ZUMAPRESS.com

Мерсин, 25 января. Суд в турецкой провинции Мерсин приговорил бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демирташа к 11 месяцам и 20 дням тюремного заключения по обвинению в «оскорблении» бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

Обвинения касаются высказываний Демирташа во время митинга, состоявшегося в Мерсине в феврале 2016 года. Тогда Давутоглу занимал пост главы правительства от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Напомним, что в 2019 году последний решил покинуть правящую фракцию и основать оппозиционную «Партию будущего», которую политик возглавляет в настоящее время.

Экс-лидер ПДН выступил с критикой правительства в связи с комендантским часом и блокадой в городах с преимущественно курдским населением зимой 2015-2016 годов. Оппозиционный политик поднял вопрос о военных преступлениях, совершенных турецкой армией против курдского гражданского населения, и возложил всю ответственность за них на тогдашнего премьер-министра Давутоглу.

«Несмотря на то, что [сейчас] Давутоглу является лидером оппозиционной партии, он не отказался от этого иска до сегодняшнего дня. Что это за политика такая?» — недоумевал Демирташ во время заседания.

Кроме того, бывший сопредседатель ПДН, присутствовавший на суде удаленно, заявил, что его заявления о Давутоглу в прошлом следует оценивать в рамках свободы мнений.

Обвинение требовало максимального срока — четыре года и восемь месяцев, однако суд принял более снисходительное решение.

Тем временем адвокат лидера «Партии будущего» Ахмет Башчи прокомментировал вынесенный судом обвинительный приговор, заявив, что процесс был «независимым». В своем заявлении, опубликованном в Twitter, юрист указал, что Давутоглу отказался от всех бывших личных и непубличных судебных исков в феврале 2020 года, но от жалоб в рамках публичных судебных процессов он не отступался. Ни экс-премьер, ни его адвокат никогда не присутствовали на слушании дела в Мерсине, отметил Башчи.

Впрочем, Селахаттин Демирташ и так находится в тюрьме с 2016 года. Ему грозят сотни лет заключения по обвинениям, связанным с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. На репрессивные действия властей не может повлиять даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), постановивший, что оппозиционер был заключен в тюрьму по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Экс-лидер прокурдской партии в Турции приговорен к тюрьме за оскорбление бывшего премьера
суд турция демирташ
Комментировать