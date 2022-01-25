Египетское грузовое судно потерпело крушение в Средиземном море

Триполи, 25 января. Египетское грузовое судно, следовавшее из Турции в Ливию, потерпело крушение во время шторма в Средиземном море, сообщил портал FleetMon.

Сухогруз MANASSA ROSE M, перевозивший сталь, сел на мель. По еще не подтвержденным данным, он разломился на две части. Инцидент произошел утром 25 января на северо-западном побережье острова Крит в заливе Киссамос.

Согласно информации веб-сайта, судно направлялось из турецкого Искендеруна в порт города Мисураты, расположенного на западе Ливии. Основной причиной, приведшей к катастрофе, называют погодные условия.

Спасено десять членов экипажа. Двое из них госпитализированы с переохлаждением.

Ранее у берегов Туниса села на мель и затонула лодка с сирийскими мигрантами, следовавшими в Италию. Рабочие морского нефтеперерабатывающего завода спасли 16 беженцев.