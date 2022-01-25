Доступ в интернет в Йемене восстановлен после 4-дневного отключения из-за ударов коалиции

Сана, 25 января. В Йемене после четырехдневного отключения восстановили интернет-соединение.

Связь с глобальной сетью прервалась из-за атаки ВВС арабской коалиции на портовый город Ходейда, который осенью прошлого года заняли повстанцы из движения «Ансар Аллах». Как сообщили представители командования военного блока, целью бомбардировки был один из центров управления хуситов. В действительности же удар пришелся по главному телекоммуникационному узлу республики, соединенному с протянутой по дну Красного моря интернет-магистралью, также в результате налета погибли несколько человек, включая женщин и детей.

Internet services return in Yemen after four-day outage

https://t.co/waXG2Wlbqk — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 25, 2022

В результате на территории страны продолжило работать телевидение, но доступ к Сети остался лишь у владельцев дорогой, а потому мало распространенной спутниковой связи. По этой причине сложности возникли не только у рядовых граждан, но и у большинства компаний или муниципальных служб. В том числе это коснулось и медицинского сектора, который для оперативной работы широко пользовался интернетом. Обрыв связи привел к серьезным проблемам и задержкам во время ударов по городу Саада, которые в тот же день унесли жизни почти ста заключенных одной из тюрем.

Yemen suffers nationwide internet blackout after coalition air strike

https://t.co/mKpQO6Cg3q pic.twitter.com/Dq4nWpqSRc — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 21, 2022

Также из-за отключения практически отсутствовала актуальная информация об ущербе и потерях, которые оставляли за собой заметно участившиеся авианалеты арабской коалиции. Такая активизация во многом связана с возвращением в конфликт Объединенных Арабских Эмиратов и последовавшими за этим событиями. После переброски подконтрольных Абу-Даби боевиков на помощь правительственным войскам последние смогли переломить ход сражений в свою пользу и освободить от повстанцев обширные территории в центральной части Йемена.

В отместку хуситы начали запускать беспилотники-«камикадзе» в направлении городов ОАЭ, что уже привело к подрыву нефтяных цистерн в промзоне Абу-Даби и гибели троих рабочих. Однако Эмираты и Саудовская Аравия в ответ лишь увеличили число воздушных кампаний против повстанцев.