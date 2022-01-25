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Ольга Серябкина и Митя Фомин вспомнили любимую еду в студенческие годы

Шоу-бизнес
Ольга Серябкина и Митя Фомин вспомнили любимую еду в студенческие годы
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 25 января. Звезды российского шоу-бизнеса в День студента вспомнили, как они питались во время своей учебы в университетские годы.

Певец Митя Фомин рассказал, что часто готовил суп из сосисок в студенчестве. Он заявил, что покупал все ингредиенты для этого блюда на оптовом рынке. Исполнитель заявил, что его студенческий суп варился одну минуту и был относительно вкусным. Об этом сообщил сервис «Сберзвук».

Певица Ольга Серябкина вспомнила, как в студенческие годы проводила время в столовой. По ее словам, она любила различные булочки, потому что это было дешево и сытно.

«Я покупала все, что связано с хлебом. Булочки, сосиски в тесте. Выпечка была номер один — это сытно, быстро, вкусно и доступно по деньгам. Все студенты голодные, денег не хватает, и хочется есть на каждой перемене, — поделилась Серябкина. — Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф».

Исполнительница отметила, что иногда брала с собой еду, которую готовила дома. В основном это были макароны, которые сейчас знаменитость редко себя позволяет.

Актер Оскар Кучера вспоминал, что однажды он подвез своего преподавателя, который поставил за это ему пятерку на экзамене. Он отметил, что сам готовился сдать философию, поэтому немного расстроился из-за этого инцидента, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи со студентами в Татьянин день призвал россиянок рожать на протяжении всей жизни — «как свиноматки».

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Серябкина и Митя Фомин вспомнили любимую еду в студенческие годы
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