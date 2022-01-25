Ольга Серябкина и Митя Фомин вспомнили любимую еду в студенческие годы

Москва, 25 января. Звезды российского шоу-бизнеса в День студента вспомнили, как они питались во время своей учебы в университетские годы.

Певец Митя Фомин рассказал, что часто готовил суп из сосисок в студенчестве. Он заявил, что покупал все ингредиенты для этого блюда на оптовом рынке. Исполнитель заявил, что его студенческий суп варился одну минуту и был относительно вкусным. Об этом сообщил сервис «Сберзвук».

Певица Ольга Серябкина вспомнила, как в студенческие годы проводила время в столовой. По ее словам, она любила различные булочки, потому что это было дешево и сытно.

«Я покупала все, что связано с хлебом. Булочки, сосиски в тесте. Выпечка была номер один — это сытно, быстро, вкусно и доступно по деньгам. Все студенты голодные, денег не хватает, и хочется есть на каждой перемене, — поделилась Серябкина. — Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф».

Исполнительница отметила, что иногда брала с собой еду, которую готовила дома. В основном это были макароны, которые сейчас знаменитость редко себя позволяет.

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