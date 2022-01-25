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Полеванов: Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным запасам
Экономика
Полеванов: Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным запасам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото является первостепенным по значимости и надежности международным резервом. Россия укрепила свои финансовые позиции и вышла на четвертое место в мире по золотовалютным запасам. Об этом ФАН рассказал российский политический и общественный деятель Владимир Полеванов.

Накануне стало известно, что золотовалютные резервы России достигли исторического максимума. По данным центрального банка страны, валютные резервы России выросли на 7,7 миллиарда долларов на прошлой неделе, а общая сумма активов сегодня — 638,2 миллиарда долларов. Россия теперь занимает четвертое место в мире по величине валютных резервов.

Вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России» Владимир Полеванов сообщил, что Россия находится в списке стран по международным золотовалютным резервам на четвертом месте, уступая по запасам драгоценного металла лишь Китаю, Японии и Швейцарии.

«Джону Моргану, одному из самых влиятельных американских финансистов и банкиров XIX века, приписывают слова, что деньгами может быть только золото. По большей части это так, ведь бумажные деньги подвержены обесцениванию, а золото нет, это — надежное и стабильное вложение средств, оно всегда ликвидно. Именно поэтому Россия целенаправленно скупала золото, а также облигации золотого запаса. Примечательно, что по разным оценкам самые большие запасы непосредственно золота имеются у США, Германии, Франции и Италии, но по поводу наличия драгоценных слитков у Соединенных Штатов специалисты разных стран высказывают сомнения, так как Берлин не смог получить у Вашингтона свои запасы полностью: под различными предлогами американцы отказали немцам в выдаче хранящегося у них золотого запаса ФРГ», — заметил эксперт.

Академик РАЕН уточнил, что доля золота в золотовалютном запасе России составляет около 25% от заявленной суммы, это — почти 2300 тонн. Собеседник ФАН высказал мнение, что закупки золотых запасов Россией должны выполняться в натуре, так как иностранные ценные бумаги, по его словам, при современной нестабильной обстановке в мире перестали являться надежным вложением. Полеванов добавил, что храниться государственный золотовалютный резерв должен на территории нашей страны, так как это будет гарантировать его сохранность.

«Бельгия, Нидерланды и Швейцария, несмотря на достаточно высокий уровень жизни в этих странах, золото продают. Это связано с играми транснациональных финансовых корпораций. Россия относится к немногим странам, которые скупают золото. Золото приобретает и Китай. Экономика России после хаоса 90-х восстановилась, страна окрепла. Сегодня благодаря золотовалютной «подушке» Россия гарантированно может погасить любые срочные выплаты, это обеспечивает финансовую безопасность страны», — рассказал экономист.

Политик напомнил, что России противостоит объединенный Запад, на нашу страну оказывается постоянное экономическое давление со стороны стран Европы, стимулируемое США. Он заострил внимание на необходимости дальнейшего выведения из стратегических запасов нашего государства ценных бумаг, обеспечивающихся партнерами нашей страны, которых мы не можем отнести к ближайшим союзникам.

Ранее ФАН рассказал, что мораторий на операции с госдолгом РФ ударит по самим американцам. Угрозы США в качестве санкций запретить операции с суверенным долгом России принесут больше вреда самим американцам, поэтому вряд ли будут осуществлены.

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Все новости / Экономика / Полеванов: Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным запасам
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