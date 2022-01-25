Певица Ольга Бузова снялась без одежды на отдыхе в Кейптауне

Кейптаун, 25 января. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила отвлечься от столичной суеты в ЮАР. Первой остановкой исполнительницы в этой жаркой стране стал город Кейптаун. Звезда показала поклонникам, как отдыхает в ванной роскошного отеля с бокалом шампанского.

Исполнительница хита «Водица» призналась, что путешествия всегда были ее страстью, ее антистрессом и «местом силы». Еще в детстве Бузова мечтала объездить весь свет, и теперь может позволить себе совмещать поездки с работой.

«Беру от жизни все!!! Только самое хорошее», — высказалась певица в посте, которым поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Бузова проиллюстрировала свой рассказал снимком, сделанным во время ее купания в ванной. На этой фотографии певица предстает перед любопытными взорами преданных поклонников полностью обнаженной: звезда расслабляется в шикарной ванной у панорамного окна, позволяющего насладиться живописными видами города в перерывах между банными процедурами. В одной руке певица держит бокал шампанского.

«Я ни разу не была в другой стране. Фото просто супер!»; «Оля, как классно принять ванну и расслабиться. Отдыхай и работай, самое главное — береги себя»; «Ого, как красиво! Я бы сейчас не отказалась в такой ванной полежать», — пишут в комментариях под публикацией поклонники.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Впрочем, далеко не все пользователи соцсети так же восторженно приняли новую фотографию знаменитости. Некоторым лицо Бузовой на фото показалось «одутловатым». Другие осудили лидера мнений за фотографирование с алкоголем. Ряд комментаторов и вовсе пришел к выводу, что эти аспекты могут быть взаимосвязаны.

Пока Бузова расслабляется в ванной африканского отеля, автор ее песен Елизавета Хайкова переживает не самые простые времена: сонграйтер, известная под псевдонимом Лизабэт, рассказала, что ее преследует бывший муж Дмитрий Зайцев.