Лукашенко сообщил, что знание «беларуской мовы» в республике нужно подтянуть

Минск, 25 января. Власти Белоруссии нацелены на то, чтобы каждый гражданин республики знал белорусский язык и мог на нем разговаривать. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что родной язык является отличительной чертой жителей республики. Несмотря на то, что народ гораздо лучше владеет русским языком, до аналогичного уровня необходимо подтягивать и знания белорусского.

«Русский язык, мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти родная "беларуская мова". Нельзя забывать свой язык, если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. Но "беларускую мову" мы не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке, и нет здесь ничего антироссийского и так далее», — заявил Лукашенко на совещании с сотрудниками Национальной академией наук.

Лукашенко обозначил и возможную причину этого явления — события августа 2020 года и белорусские оппозиционеры. Под впечатлением от выборов президента Белоруссии на территории республики «начали отметать все».

Ранее белорусский лидер заявил о еще одной отличительной особенности республики — собственном коньяке. Начало его производства Лукашенко назвал особенным днем, а сам напиток поставил по качеству в один ряд с премиальными.