Первый черный шериф Вайоминга уволил помощника за «расизм»

Шайенн, 25 января. Первый чернокожий шериф штата Вайоминг уволил одного из помощников за расистские нападки на одного из сотрудников офиса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сержант патрульной полиции округа Олбани Кристиан Хэндли долгие годы оскорблял капрала Джамина Джонсона, употребляя в его адрес расистские выражения.

В итоге Джонсон обратился в суд, требуя от обидчика возмещение ущерба за годы унижений, которые в 2017 году вынудили его уйти со службы.

Кроме того, согласно информации, предоставленной агентством, Хэндли использовал расовые оскорбления не только в отношении Джонсона, но и чернокожих граждан, с которыми он контактировал по долгу службы. В судебном иске, поданном Джонсоном, фигурируют имена четырех студентов Университета Вайоминга, которые также подверглись оскорблениям со стороны сержанта Хэндли в ходе проверки их автомобиля.

