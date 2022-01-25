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Первый черный шериф Вайоминга уволил помощника за «расизм»

Весь мир
Первый черный шериф Вайоминга уволил помощника за «расизм»
Global Look Press  /  Ron Adar / Keystone Press Agency

Шайенн, 25 января. Первый чернокожий шериф штата Вайоминг уволил одного из помощников за расистские нападки на одного из сотрудников офиса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сержант патрульной полиции округа Олбани Кристиан Хэндли долгие годы оскорблял капрала Джамина Джонсона, употребляя в его адрес расистские выражения.

В итоге Джонсон обратился в суд, требуя от обидчика возмещение ущерба за годы унижений, которые в 2017 году вынудили его уйти со службы.

Кроме того, согласно информации, предоставленной агентством, Хэндли использовал расовые оскорбления не только в отношении Джонсона, но и чернокожих граждан, с которыми он контактировал по долгу службы. В судебном иске, поданном Джонсоном, фигурируют имена четырех студентов Университета Вайоминга, которые также подверглись оскорблениям со стороны сержанта Хэндли в ходе проверки их автомобиля.

Предполагаемые случаи расовой нетерпимости в отношении Джонсона произошли более чем за три года до того, как шериф Аарон Аппельханс вступил в должность в конце 2020 года. Он заявил в понедельник, что узнал об этих случаях лишь после начала работы. Шариф сообщил, что в прошлом году внес изменения, чтобы обеспечить соблюдение всех правил, перенести внутренние расследования из офиса шерифа в окружное управление кадров и лично подписать все заявления о приеме на работу, продвижении по службе и увольнениях.

«Просто обидно узнать, как долго это продолжалось до моего приезда. Я всегда буду продолжать следить за тем, чтобы наш отдел был не только приветлив к тем, кто хочет работать в нашем офисе, но и к тем, кто находится в нашем сообществе», — сказал Аппельханс.

Внутренняя проверка, проведенная через два месяца после вступления Аппельханса в должность, показала, что, несмотря на «широко распространенный и хорошо известный» расизм Хэндли, сержант получил преимущественное право на продвижение по службе перед более опытным Джонсоном.

Офис шерифа в Ларами, округ Олбани, уже привлекал национальное внимание после убийства студента Университета Вайоминга, гея Мэтью Шепарда в 1998 году, преступлением, которое привлекло беспрецедентное внимание к правам ЛГБТ-сообщества и преступлениям на почве ненависти.

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