Жительница Приморья обнаружила дальневосточного лесного кота под капотом машины

Владивосток, 25 января. Дальневосточный лесной кот спрятался под капотом машины в Приморье. Дикого зверя обнаружила хозяйка автомобиля Светлана, когда садилась за руль.

Женщина опубликовала снимки кота в своем профиле Instagram. По ее словам, он сидел под капотом около часа, и уходить не торопился. Тогда местная жительница попыталась спугнуть животное, но кот не убежал, а только начал рычать.

«Я попыталась его выгнать палочками, он их перекусил, рычал. Я не знала, что делать. Моя мама говорила, что ехать с ним в село нельзя — всех кур передушит», — рассказала Светлана.

Через какое-то время хозяйка машины услышала шум. Когда она вышла из транспортного средства и посмотрела под капот, то увидела, что зверь убежал обратно в лес.

Ранее специалисты Центра реабилитации диких животных «Тигр» опубликовали кадры с пойманным охотнадзором Приморья краснокнижным лесным котом.