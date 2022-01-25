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Дочь Заворотнюк назвала бредом слухи о проблемах онкобольной актрисы с речью

Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк назвала бредом слухи о проблемах онкобольной актрисы с речью
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 25 января. Модель Анна Заворотнюк прокомментировала новости об ухудшении состояния своей матери Анастасии Заворотнюк. Она жестко отреагировала на слухи и опровергла их в беседе с фанатами.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже больше двух лет борется с онкологическим заболеванием. Информации о ее состоянии становится все меньше, родственники оградили артистку от чужого внимания. На этом фоне в СМИ начали появляться новости о том, что Заворотнюк испытывает проблемы с речью. Одна из встревоженных поклонниц обратилась за комментарием к ее дочери Анне Заворотнюк. Модель эмоционально ответила на слухи о матери в Instagram.

«Это очередной бред журналистов», — заявила Заворотнюк.

Дочь Заворотнюк назвала бредом слухи о проблемах онкобольной актрисы с речью
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Модель также признавалась поклонникам, что лечение матери дорого обходится семье. По ее словам, минимум раз в неделю актрисе требуется особая терапия. Заворотнюк отметила, что понимает: далеко не все пациенты имеют достаточное денег на лечение и потому умирают.

Гинеколог Ирина Филатова выдвинула собственную версию причины возникновения заболевания у Заворотнюк. Эксперт предположила, что актриса столкнулась с онкологией после попытки забеременеть с помощью процедуры ЭКО.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Заворотнюк назвала бредом слухи о проблемах онкобольной актрисы с речью
актриса онкология заворотнюк
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