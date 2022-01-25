Аналитик Гришунин допустил рост доллара до 90 рублей в течение месяца

Москва, 25 января. Геополитическая повестка вокруг ситуации на Украине — одна из причин снижения курса рубля. При негативном сценарии доллар может вырасти до 85–90 рублей, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Российская валюта накануне продолжила падение, которое наблюдалось в течение нескольких дней. Доллар торгуется выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. В результате Центробанк РФ принял решение приостановить операции по покупке валюты. Благодаря этому рублю удалось отыграть 90 копеек, однако затем валюта вернулась к своим уровням.

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей, и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован», — пояснил Гришунин в беседе с РИА Новости.

Банк России резко повысил официальные курсы иностранных валют на среду, 26 января. Доллар подорожал на 1,23 рубля — до 78,64 рубля за денежную единицу. Евро увеличился на 1,34 рубля — до 88,93 рубля.