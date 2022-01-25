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Публицист Союстов: На Украине стартовало обучение военнослужащих ВСУ обращению с британскими ПТРК
Политика
Публицист Союстов: На Украине стартовало обучение военнослужащих ВСУ обращению с британскими ПТРК
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

На Украине в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного уже началась подготовка военнослужащих ВСУ к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сообщил ректор Академии Павел Ткачук на своей странице в Facebook, добавив, что вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны «не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других воинов».

Согласно имеющейся информации, к обучению украинских военнослужащих привлекаются инструкторы учебно-тренировочной миссии Великобритании на Украине ORBITAL, на ротационной основе действующей с 2015 года.

Напомню, что NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) был разработан в 2002 году по заданию, а также при непосредственном финансировании минобороны Великобритании. 17 января 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон принял решение поставить Украине «легкие противотанковые оборонительные системы вооружения в свете все более угрожающего поведения России». В тот же день началась переброска британских ПТРК тяжелыми военно-транспортными самолетами Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании в украинский аэропорт Борисполь.

Военный журналист Владлен Татарский в своем Telegram-канале сообщил, что всего ВСУ получили от Великобритании порядка 2500 комплексов NLAW.

Британский ПТРК, согласно спецификации, имеет гарантированный срок хранения в пределах 20 лет. Соответственно, можно сделать вывод о том, что к началу 2022 года первые партии закупленных Великобританией ПТРК NLAW пролежали на британских складах 12 лет, а то и больше. Есть основания полагать, что именно эти ПТРК британцы и решили передать украинцам, тем самым разгрузив свои склады от NLAW с истекающим сроком хранения, избавившись от необходимости самостоятельно утилизировать эти противотанковые комплексы, да еще и приправив все это действо хорошей порцией патриотического пиара.

Несмотря на то, что партия NLAW передавалась британской стороной Киеву под предлогом необходимости защиты Украины от «российского вторжения», в реальном столкновении с Вооруженными силами РФ британские ПТРК мало помогут ВСУ. Вот, например, как сравнивает боевой потенциал ВСУ и ВС РФ американский военный эксперт Майкл Кофман:

«По общему мнению, украинские военные стали намного лучше по сравнению с 2014 годом. Но часто забывают, что и российские военные также стали намного лучше с 2014 года. Это силы совершенно иного уровня с точки зрения структуры, возможностей, уровня подготовки».

Проще говоря, в случае гипотетической встречи ВСУ с ВС РФ первым не помогут ни американские «Джавелины» и «Стингеры», ни британские NLAW. Думается, что этот элементарный вывод прекрасно осознают и в Лондоне, и в Киеве. Раз так, то единственным ТВД, где украинские военнослужащие смогут эффективно применять NLAW, остается Донбасс, изобилующий крупными агломерациями. Почему это важно? Потому что тактико-технические характеристики NLAW, по мнению военных экспертов, превращают британский противотанковый комплекс в идеальный ПТРК для ведения боевых действий в городской застройке.

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всу донбасс вооружение
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