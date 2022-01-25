Политолог Рогов объяснил, под чью дудку пляшет Украина

Доверять словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова нельзя. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя заявление киевского политика, что он не только не фиксирует угрозы вторжения России, но и готов встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках переговоров в Брюсселе или Мюнхене с участием США и Великобритании.

«Это заявление — не что иное, как попытка затянуть по команде, прежде всего, Лондона переговоры с Россией для того, чтобы они не привели ни к какому должному результату — это, во-первых. Во-вторых, Резников четко подтверждает, что киевские власти не имеют своей субъектности. Ведь Резников подчеркнул, что готов встречаться с Шойгу при условии участия в этих переговорах главы Пентагона и министра обороны Великобритании. Четко подтверждается, что украинскую власть курируют Великобритания и США», — объяснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Также Владимир Рогов уверен, что украинский министр обороны Резников лукавит, предоставляя данные разведки о спокойствии на юго-востоке страны.

«Заявление, что не фиксируют угрозы полномасштабного вторжения России на Украину — это продолжение игры в «Хорошего и плохого полицейского». С одной стороны, консолидированный Запад в лице англосаксов вывозят свои дипломатические представительства, а с другой стороны — заявления Резника, что все нормально и они не видят угроз со стороны России. То есть попытка показать, что существуют разные точки зрения. Но их на самом деле нет. Есть Лондон, который рулит и готовит все, чтобы произошла провокация на юго-востоке Украины», — отметил Владимир Рогов.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед журналистами в Верховной раде Украины, назвал условие, при выполнении которого могла бы состояться его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее министр призвал украинцев не поддаваться панике. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины нагнетания обстановки на Украине, передает «Царьград».