Третий самолет с американской военной помощью для ВСУ прибыл на Украину

Киев, 25 января. Американский самолет с третьей партией военной помощи для ВСУ прибыл на территорию Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Соединенные Штаты дополнительно выделили 200 млн долларов для поддержки Киева. В числе прибывшего груза находятся боеприпасы оборонного назначения.

«Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Сейчас партию встречают коллеги из Минобороны и Посольства США в международном аэропорту Борисполь. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», — оговорится в сообщении.

Первый самолет с военной помощью от Вашингтона прибыл на Украину 22 января. Тогда ВСУ получили от США летальное оружие и боеприпасы. Затем 23 января прибыла вторая партия американской поддержки.

Ранее сенаторы из Соединенных Штатов внесли законопроект о предоставлении Украине вооружений по системе ленд-лиза. Таким образом Вашингтон вгоняет Киев в долгосрочные кредиты.