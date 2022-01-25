Sony опубликовала кадры с тремя Пауками из блокбастера «Нет пути домой»

Лос-Анджелес, 25 января. Студия Sony рассказала о деталях создания блокбастера «Нет пути домой» и впервые представила официальные кадры, где сразу три Человека-паука из разных киновселенных появляются вместе.

Долгое время студии Sony и Marvel не хотели подтверждать информацию о появлении сразу трех Пауков в фильме «Нет пути домой», даже несмотря на множество слухов, которыми блокбастер оброс еще до премьеры. Кинотеатральный релиз картины состоялся в декабре, однако лишь на этой неделе создатели опубликовали официальные кадры, на которых появились актеры Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд в костюмах Пауков из собственных проектов.

Кадры появились в интервью супервайзера по спецэффектам Криса Вегнера в издании Comicbook. Художник отметил, что облик Пауков создавался на основе старых цифровых данных из предыдущих фильмов. Тем не менее позднее студии пришлось разрабатывать визуал персонажей с нуля, учитывая возрастные изменения актеров, передает «Культуромания».

Ранее Marvel приступил к съемкам сериала «Секретное вторжение». Создатели возвели декорации московской ярмарки для съемок одного из эпизодов проекта.