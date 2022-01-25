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Баранец назвал фатальную ошибку Киева при подсчете сил ополченцев Донбасса

Армия
Баранец назвал фатальную ошибку Киева при подсчете сил ополченцев Донбасса
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 января. Одна математическая ошибка украинской разведки обернется для украинской армии и американского военного контингента крайне неприятным, а может быть и фатальным сюрпризом.

Дело в том, что украинские генералы и их «американские друзья» рассчитывают, что ЛДНР может выставить против более чем стотысячной группировки ВСУ, стянутой к линии разграничения, два армейских корпуса народной милиции, то есть 35 тысяч человек. Угрозу оперативного ответа России киевские командиры почему-то отметают, свято веря в свой план блицкрига, то есть молниеносного прорыва и выхода к границам до того, как РФ окажет Донецку и Луганску поддержку.

В этом плане множество дыр, о которых не раз говорили более или менее толковые эксперты, неизменно отталкиваясь от молниеносного удара России в ответ на любой серьезный акт агрессии. Но даже без российского фактора украинских солдат в самом начале новой карательной операции ждет очень суровый сюрприз. Дело в том, что разведка Украины не подсчитала численность резерва вооруженных сил народных республик, который уже, на фоне угрозы подтягивают в воинские части. Эта ошибка будет дорого стоить вооруженным силам Украины и подразделениям НАТО, которые могут прислать, или уже прислали США.

Баранец назвал фатальную ошибку Киева при подсчете сил ополченцев Донбасса
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

На фатальную для украинской армии и её заокеанских союзников ошибку Киева при подсчете численного состава возможного противника в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» указал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что ополченцы смогут сдержать натиск всей многотысячной группировки ВСУ в первые часы наступления. Даже больше — НМ ЛДНР сможет даже отбить эту атаку.

«К атаке на ЛДНР готовят группировку ВСУ численностью более чем сто тысяч человек, плюс Киев туда стянул приблизительно 400 танков и 600 артиллерийских установок. Еще американцы вроде как обещают Киеву помощь в виде 8,5 тысяч бойцов сил быстрого реагирования. По меркам ВС США это две бригады, но погоды они не сделают, ни в Европе, ни на Украине. Да, конечно, превосходство с украинской стороны вроде бы на лицо. У ополченцев меньше группировка в четыре раза. В двух бригадах народной милиции ЛНР и ДНР наберется 35 тысяч человек. Но украинская разведка допустила возможно фатальную для украинской армии ошибку. Она просто забыла о резервах, а они у 4-миллионных ЛДНР просто огромны, и они активно стягиваются и готовятся. А там уже не 35 тысяч, а как минимум в три раза больше. И вот уже силы равны, а то и перевес на стороне ополченцев», — подловил ГУР на глупом просчете военный эксперт.

Баранец также отметил, что Киев вряд ли увидит от США помощь в лице обещанных сил быстрого реагирования. Дело в том, что Вашингтон на самом деле не собирается никого никуда перебрасывать. Это всего лишь хитрая уловка — прикрываясь анонсами отправки войск насыщать Украину и другие страны Восточной Европы своим оружием. Ведь вышеупомянутые две бригады спецназа США должны быть вооружены и хорошо экипированы, то есть вся инфраструктура уже будет готова на месте для их переброски. Оружие пришлют, но войска не приедут, и распихают американское по группировкам ВСУ на линии разграничения. Хотя даже, если бы США задумали действительно прислать своих солдат, никакой спецназ не поможет украинской армии, как только в игру вступит Россия. А произойдет это предельно оперативно.

Ранее политолог Погребинский объяснил, почему США еще придется просить Москву о серьезном одолжении в ситуации с настоящим ответом на ультиматум.

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Все новости / Армия / Баранец назвал фатальную ошибку Киева при подсчете сил ополченцев Донбасса
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