Киев, 25 января. Одна математическая ошибка украинской разведки обернется для украинской армии и американского военного контингента крайне неприятным, а может быть и фатальным сюрпризом.

Дело в том, что украинские генералы и их «американские друзья» рассчитывают, что ЛДНР может выставить против более чем стотысячной группировки ВСУ, стянутой к линии разграничения, два армейских корпуса народной милиции, то есть 35 тысяч человек. Угрозу оперативного ответа России киевские командиры почему-то отметают, свято веря в свой план блицкрига, то есть молниеносного прорыва и выхода к границам до того, как РФ окажет Донецку и Луганску поддержку.

В этом плане множество дыр, о которых не раз говорили более или менее толковые эксперты, неизменно отталкиваясь от молниеносного удара России в ответ на любой серьезный акт агрессии. Но даже без российского фактора украинских солдат в самом начале новой карательной операции ждет очень суровый сюрприз. Дело в том, что разведка Украины не подсчитала численность резерва вооруженных сил народных республик, который уже, на фоне угрозы подтягивают в воинские части. Эта ошибка будет дорого стоить вооруженным силам Украины и подразделениям НАТО, которые могут прислать, или уже прислали США.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

На фатальную для украинской армии и её заокеанских союзников ошибку Киева при подсчете численного состава возможного противника в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» указал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что ополченцы смогут сдержать натиск всей многотысячной группировки ВСУ в первые часы наступления. Даже больше — НМ ЛДНР сможет даже отбить эту атаку.

«К атаке на ЛДНР готовят группировку ВСУ численностью более чем сто тысяч человек, плюс Киев туда стянул приблизительно 400 танков и 600 артиллерийских установок. Еще американцы вроде как обещают Киеву помощь в виде 8,5 тысяч бойцов сил быстрого реагирования. По меркам ВС США это две бригады, но погоды они не сделают, ни в Европе, ни на Украине. Да, конечно, превосходство с украинской стороны вроде бы на лицо. У ополченцев меньше группировка в четыре раза. В двух бригадах народной милиции ЛНР и ДНР наберется 35 тысяч человек. Но украинская разведка допустила возможно фатальную для украинской армии ошибку. Она просто забыла о резервах, а они у 4-миллионных ЛДНР просто огромны, и они активно стягиваются и готовятся. А там уже не 35 тысяч, а как минимум в три раза больше. И вот уже силы равны, а то и перевес на стороне ополченцев», — подловил ГУР на глупом просчете военный эксперт.

Баранец также отметил, что Киев вряд ли увидит от США помощь в лице обещанных сил быстрого реагирования. Дело в том, что Вашингтон на самом деле не собирается никого никуда перебрасывать. Это всего лишь хитрая уловка — прикрываясь анонсами отправки войск насыщать Украину и другие страны Восточной Европы своим оружием. Ведь вышеупомянутые две бригады спецназа США должны быть вооружены и хорошо экипированы, то есть вся инфраструктура уже будет готова на месте для их переброски. Оружие пришлют, но войска не приедут, и распихают американское по группировкам ВСУ на линии разграничения. Хотя даже, если бы США задумали действительно прислать своих солдат, никакой спецназ не поможет украинской армии, как только в игру вступит Россия. А произойдет это предельно оперативно.

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