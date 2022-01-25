Автомобили в России могут подорожать на фоне геополитических рисков

Москва, 25 января. Геополитическая напряженность, которая сопровождается ослаблением рубля, может напрямую повлиять на автомобильный рынок России. В первую очередь это коснется цен на новые машины.

Непростая обстановка, связанная с возможной эскалацией на Украине, действительно может отразиться на рынке через курс российской валюты, считает руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В автомобилях валютная составляющая от 30% (российские бренды) до 100% (чистый импорт). Иномарки российской сборки имеют валютную составляющую 50–80%. Плюс все эти продолжающиеся проблемы с поставками электронных компонентов и с логистикой», — пояснил эксперт в беседе с Autonews.ru.

Аналогичной точки зрения придерживается аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Рост цен на машины, по его словам, в любом случае продолжится из-за негативных трендов. Речь идет в том числе о сохраняющемся дефиците на рынке.

Главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов ранее заявил, что угрозы новых санкций со стороны Запада будут усиливаться, что отразится на позициях рубля. При этом, несмотря на ухудшение политических настроений, российская валюта противостоит давлению лучше рынка акций.