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Росгвардейцы спасли 76-летнюю кировчанку, которая замерзала в сугробе

  /   Обновлено: 25 января 2022 19:06
Общество
Росгвардейцы спасли 76-летнюю кировчанку, которая замерзала в сугробе
78.rosguard.gov.ru  /  Пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Киров, 25 января. Сотрудники Росгвардии в Кирове спасли замерзавшую на улице 76-летнюю женщину. У пенсионерки присутствовали признаки первичного обморожения.

Во время ночного патрулирования наряд Росгвардии услышал крик, а затем стоны. Пойдя на звуки, мужчины заметили пожилую женщину, лежавшую в сугробе. Из одежды на ней был только домашний халат.

Женщина была дезориентирована и не смогла пояснить, каким образом она оказалась на улице. Кроме того, на ее ноге была рана. Сотрудники усадили ее в служебный автомобиль, оказали доврачебную помощь и вызвали медиков.

На утро в Управление Росгвардии по Кировской области обратились родственники женщины. Они поблагодарили сотрудников и объяснили, что пенсионерка страдает от провалов в памяти и, будучи дезориентированной, не отдает отчет в своих действиях, передает портал «Первоисточник».

Иркутские полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки. С помощью спецсигналов и проблесковых маячков им удалось быстро миновать автомобильные заторы.

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