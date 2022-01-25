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Эксперт Шконда объяснил важность долгосрочной стратегии в импортозамещении

  /   Обновлено: 25 января 2022 18:56
Экономика
Эксперт Шконда объяснил важность долгосрочной стратегии в импортозамещении
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 января. Взвешенная долгосрочная политика государства позволит российским фермерам в перспективе покрыть весь спрос на продовольственном рынке, заявил глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда.

Мировые цены на отдельные продовольственные группы продолжают снижаться с ноября 2021 года: стоимость падает на пшеницу, сахар, соевые бобы и кукурузу. Ситуацию на рынке изменил урожай в Аргентине и Бразилии. О том, что ждет Россию, рассказали в медиацентре «Патриот».

Журналисты поинтересовались, должны ли власти вмешиваться в процесс стабилизации цен. Санкции Запада запустили в РФ процесс импортозамещения, но пока отечественные предприятия, в том числе фермеры, не могут полностью удовлетворить потребление. Например, это касается яблок, часть из которых приходит из-за рубежа.

«Тут такой момент. У нас фермер производит столько, сколько может продать, на любом уровне, если мы не берем компании типа "Мираторг". У нас нет возможности сразу закрыть позиции. Это должно быть спланировано, и так можно потихоньку закрывать яблоки и открывать здесь, т. е. должна быть конкретная взвешенная долгосрочная политика, это не один год, это минимум пять лет», — отметил Шконда.

По данным ООН, продовольствие в мире подорожало почти на треть за минувший год. Цены выросли из-за сложностей в поставках и высокого спроса на основные товары, в том числе пшеницу и пальмовое масло.

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