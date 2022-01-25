Депутаты ливийского парламента отклонили участие ВГС в консультациях по выбору премьера

Тобрук, 25 января. Палата представителей Ливии проголосовала за исключение Высшего государственного совета (ВГС) из участия в консультациях по формированию нового правительства.

Во время сегодняшней сессии спикер парламента Агила Салех предложил условие для желающих побороться за должность главы кабмина. Соискатель должен получить рекомендации от 25 членов Палаты представителей и 15 членов Госсовета. Однако депутаты отклонили данную инициативу: 30 парламентариев высказались против привлечения ВГС к диалогам, касающихся избрания исполнительной власти.

Палата представителей второй день подряд обсуждает механизм выбора нового премьер-министра страны, а также результаты работы комитета по подготовке дорожной карты.

Накануне спикер парламента Агила Салех заявил об истечении срока полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Мандат закончился в конце прошлого месяца, и теперь кабмин под руководством Абд аль-Хамида Дабибы не может находиться у власти, согласно договоренностям и дорожной карте.

Взамен нелегитимного кабинета министров предложено сформировать новую исполнительную власть. С 25 января парламент начнет принимать заявки от претендентов на пост премьера. Кандидатом может стать любой гражданин, однако тот, кто намерен баллотироваться, должен отказаться от участия в президентской гонке.