Донбасс, 25 января. ВСУ готовят дополнительные койки в госпиталях, в Краматорск доставлены два мобильных крематория. Комбриги ВСУ продают топливо десятками тонн. Десантники ВСУ дезертируют с передовой целыми группами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска один раз вели огонь в направлении республик Донбасса. По западному поселку Донецка — Александровке — Вооруженные силы Украины били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет. В Луганской Народной Республике агрессии со стороны ВСУ не зафиксировано.

ВСУ готовят дополнительные койки в госпиталях

На фоне нагнетаемой Западом военной истерии о «скором вторжении России на Украину» и мероприятиях, проводимых самим военно-политическим руководством Киева по подготовке наступления на Донбасс, командование ВСУ отдало приказы о подготовке дополнительных мест в военных госпиталях. Об этом сообщает управление Народной милиции ЛНР.

По информации оборонного ведомства республики, в 65-м и 59-м военных госпиталях, дислоцированных в районах Часов Яра Донецкой области и Северодонецка Луганской области, по приказу штаба силовой операции оборудуются дополнительные койки для приема раненных. Также пополняются запасы медикаментов. Кроме того, в Краматорск Донецкой области, где базируется штаб Операции объединенных сил, доставлены два мобильных крематория.

Комбриги ВСУ продают топливо десятками тонн

На фоне подготовки армии Киева к развязыванию активных боевых действий против республик в передовых частях и соединениях ВСУ проходят проверки вышестоящих штабов на предмет готовности подразделений к выполнению боевых приказов, информируют в Народной милиции ЛНР. В 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ проверяющие выявили недостачу 83 тонн топлива, которое было продано командованием соединения местному населению и предпринимателям. Как уточняют в Луганске, командир бригады уладил вопрос с офицерами ОТГ «Север» путем дачи взятки.

Небоевые потери украинской армии

Украинский военнослужащий подорвался на собственном минном поле, передвигаясь между позициями, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел в районе поселка Новотошковское Луганской области на позициях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Старший солдат Чайченко в результате подрыва получил множественные осколочные ранения.

Десантники ВСУ дезертируют группами

Видимо, планы украинского командования по решению конфликта в Донбассе силовыми методами далеко не всем «защитникам» Украины приходятся по душе, и тем более — военнослужащим десантных подразделений, которым отведена роль штурмовых отрядов в операции. Трое солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбежали с передовых позиций в районе населенного пункта Геевки Луганской области. В настоящее время командование организовало поиски беглецов своими силами.