Александр Шерин об угрозах от НАТО: «Украину используют как полигон для столкновения цивилизаций»

Политик Александр Шерин считает, что очередные угрозы лидеров стран НАТО в отношении России — знак того, что Запад использует Украину как полигон для столкновения цивилизаций. Ранее стало известно, что лидеры государств, входящих в НАТО, включая США, пообещали наложить на Россию «беспрецедентный пакет санкций» в случае обострения ситуации на украинском направлении. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам видеоконференции с лидерами стран Североатлантического альянса — США, Германии, Франции, Италии и Польши, а также с руководством Евросоюза и НАТО.

По мнению политика, члена высшего совета ЛДПР Александра Шерина, Запад сегодня рассматривает Украину как плацдарм для провокаций против России. Мнение политика может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Многих, на мой взгляд, довольно близоруких людей волнует, почему мы так много говорим об Украине, когда у нас есть свои внутренние проблемы, — отметил Шерин в комментарии ФАН. — Внутренние проблемы есть у всех государств. Но об Украине мы вынуждены много говорить, потому что это государство выбрано Западом как полигон для столкновения двух цивилизаций. Именно в этом качестве ее сегодня используют. Не надо себя тешить иллюзиями, что какое-либо поведение России в принципе будет устраивать Запад. Сегодня есть две цивилизации — Соединенные Штаты со своими «сателлитами» и «вассалами» с одной стороны и динамично набирающая силы Россия — с другой».

Федеральное агентство новостей /

По мнению Шерина, у западной цивилизации давние притязания на российские земли — еще со времен становления русской государственности.

«Это столкновение как религий, так и менталитета. У нас государствообразующая религия — православие, у них — католицизм. Католицизм предлагали принять еще князю Александру Невскому… И во времена царской России, Российской империи, во времена СССР мы никогда не уступали западной цивилизации ни своей мощью, ни своим величием, ни своим мировоззрением».

По мнению политика, России нужно оставаться на этих твердых позициях и сегодня.

«На мой взгляд, сейчас наша страна ведет себя абсолютно верно и адекватно. Не обращать внимание на то, что происходит сегодня на Украине, нам просто нельзя. Именно с использованием Украины идет попытка ослабить Россию, остановить процесс нашего укрепления, найти повод для введения против нашей страны новых санкций», — отмечает он.

Александр Шерин считает, что НАТО и «первая скрипка» Североатлантического альянса — США — сегодня делают все, чтобы спровоцировать конфликт. Именно на это направлены усилия по вовлечению Украины в НАТО, подчеркивает он.

«Украина нужна Альянсу, чтобы была возможность разместить там ударные установки, — считает собеседник ФАН. — Наш президент неоднократно говорил, что в этом случае подлетное время до Москвы для натовских ракет составит пять-семь минут. Все эти планы Запада, насколько я понимаю, планируется осуществлять под предлогом «защиты Украины от российской агрессии». США и НАТО всеми силами провоцируют конфликт, чтобы вынудить нас ответить».

ФБА «Экономика сегодня» /

В этих условиях России надо действовать решительно и уверенно, считает Шерин.

«Мы должны четко обозначить, что не будем ждать размещения ракет у наших границ. Слава Богу, наше министерство иностранных дел сегодня ведет последовательную, ясную, уверенную политику. Наша задача сегодня — всячески поддерживать усилия президента России по укреплению нашего суверенитета и безопасности. Как только мы ликвидируем или, по крайней мере, минимизируем военную угрозу со стороны НАТО, мы сможем высвободить средства для решения социальных проблем. Нам необходимо «успокоить» наших недоброжелателей лет на 30, чтобы они нас не дергали», — подчеркнул Александр Шерин.

Во вторник стало известно, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членам их семей. Ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию и Великобританию, также начали отзывать персонал своих диппредставительств на Украине.