«Зенит» готов заплатить за трансфер Юри Альберто не более 17 млн евро

Санкт-Петербург, 25 января. Руководство «Зенита» не намерено платить за переход бразильского нападающего Юри Альберто более 17 миллионов евро.

«Зенит» предложит «Интернасьоналу» 16-17 миллионов евро за форварда Юри Альберто. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По неофициальным данным, стороны уже согласовали трансфер 20-летнего игрока.

Альберто, являющийся воспитанником «Сантоса», выступает за «Интернасьонал» с 2020 года. Нападающий провел за клуб из Порту-Алегри 100 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского форварда в 12 миллионов евро.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел контрольный матч с «Жилиной» на позиции защитника. Товарищеская игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:0.