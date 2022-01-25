Вход воспрещен: почему Украина может забыть о членстве в НАТО и Евросоюзе

Конституции в таких странах, как Украина, носят исключительно декоративный характер, поэтому их и не принимают Европейский союз и НАТО. Об этом заявил известный украинский экономист, политический эксперт Андрей Головачев.

Большинство постановлений украинского правительства, которое находится под контролем премьер-министра страны Дениса Шмыгаль, начинается со слов: «Во исполнение поручения президента Украины...». В свою очередь, Андрей Головачев подметил, что, по Конституции, правительство подотчетно только Верховной раде, а не президенту, пост которого занимает Владимир Зеленский. По его словам, глава государства не имеет права давать указаний и поручений правительству.

Однако, отметил эксперт, сегодня и президент, и все Правительство Украины систематически и грубейшим образом нарушают Конституцию из-за того, что никто не выступает против. По мнению Андрея Головачева, чтобы указывать власти не ее просчеты, нужна оппозиция, которой на Украине просто нет.

«Почему ни одна статья Конституции не работает? Ответ: потому что конституция работает только там, где произошло разделение властей. В сословно-феодальных странах, вроде Украины, конституции носят исключительно декоративный характер», — считает специалист.

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«Украина — это, конечно, Европа, но надо еще поработать над собой. Лет еще эдак 100! И вот после этого можно будет подать заявку на вступление в ЕС и НАТО», — сообщил Андрей Головачев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Также он заявил, что путь Украине в Североатлантический альянс и Европейский союз закрыт как минимум на 100 лет. Эксперт считает, что как только киевские власти изменят ситуацию в стране, тогда страна может смело подавать заявку на членство в Евросоюз и НАТО.

Международное пространство претерпевает трансформацию, Украине в этом процессе отведена роль ресурсной базы. С таким заявлением выступил политолог Андрей Ермолаев.