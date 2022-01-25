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Правительство РФ предоставит депутатам ежегодный отчет в мае 2022 года

Политика
Правительство РФ предоставит депутатам ежегодный отчет в мае 2022 года
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 января. Ежегодный отчет Правительства РФ перед депутатами Госдумы ожидается в мае 2022 года.

Об этом сообщил источник РИА Новости в парламенте. По его словам, кабмин доложит депутатам о результатах своей работы по итогам 2021 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы аппарат правительства, министерств и ведомств. Планируется перевести на удаленку совещания всех вице-премьеров, федеральных ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.

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