Тарасова предложила министру спорта Украины Гутцайту пройти проверку у психиатра

Москва, 25 января. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание главы Министерства спорта Украины Вадима Гутцайта о фотографиях с русскими спортсменами.

Гутцайт заявил на встрече с олимпийцами перед их отъездом на зимние Игры в Пекин, что им стоит избегать общих кадров с представителями сборной России. Тарасову возмутило такое заявление.

«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные», — сказала Тарасова в беседе с «Вечерней Москвой».

Мастер спорта СССР международного класса отметила, что у Украины сейчас мало спортсменов в фигурном катании, а российские фигуристы всегда поддерживали с украинскими коллегами хорошие взаимоотношения.

Ранее биатлонистам, представляющим Украину на зимних Олимпийских играх, порекомендовали не делать совместных фотографий со спортсменами из России. Под запрет также попал русский язык, на котором нельзя давать интервью.