Экономист Голубев рассказал, может ли кризис финансовой сферы привести к серьезным потрясениям

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев связывает падение мировых биржевых индексов с ожиданиями инвесторов ужесточения денежно-кредитной политики США. К серьезным проблемам в мировой экономике финансовый кризис, считает эксперт, навряд ли приведет.

«Падение рынка в Америке не имеет практически никакого отношения к России, к Украине и к той эскалации конфликта, которая происходит в последнее время. Причина падения прежде всего заключается в перегретости финансового рынка, базирующейся на дешевых деньгах. Сейчас ситуация начинает меняться, потому что ФРС США уже существенным образом сокращает закупки, и все ждут 26 января, когда мы услышим о ближайшей дате повышения процентной ставки. Большинство аналитиков ожидают повышения уже в марте, и, скорее всего, их будет порядка четырех в течение года. На ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики падают акции прежде всего технологических компаний. Сокращения стимулов снижают излишнюю ликвидность, и, соответственно, игроки заранее начинают уходить с рынка», — рассказал Артем Голубев.

Эксперт не считает, что кризис финансовой сферы может привести к серьезным экономическим потрясениям в мире. По его словам, глобальные кризисы имеют определенную цикличность и повторяются в среднем раз в десять лет: последний по срокам был в 2020 году, и следующий может случиться не ранее 2030 года.

«Сегодняшний кризис финансовый, то есть связанный с проблемами в некоторых областях финансовой системы. Многие говорили, что спустя два, максимум три года после начала кризиса 2020 года мы испытываем достаточно серьезный шок на финансовых рынках, что мы и наблюдаем с конца прошлого и начала этого года: идет падение фондовых индексов практически по всему миру», — пояснил Артем Голубев.

В связи с этим эксперт рекомендует инвесторам запасаться денежными средствами, чтобы скупать ценные бумаги на минимуме их рыночной стоимости.

«Кризис — это прекрасная возможность достаточно дешево войти во многие ценные бумаги. Инвестиции должны быть не менее чем на год и желательно — ориентированные на долгий срок. Нынешняя паника может сыграть нам на руку и, скорее всего, через год-два мы будем вспоминать это время и кусать локти, что не зашли во многие ценные бумаги, когда они стоили дешево», — заявил Артем Голубев.

Падение биржевых индексов в России является следствием общемировых тенденций, считает экономист. Однако обращает внимание, что даже в таких условиях российские ценные бумаги приносят хорошую доходность своим владельцам.

«Дивидендная доходность в конце прошлого года ожидалась рекордной за всю историю, в среднем чуть ли не 10% — это крупнейший показатель в мире. Россия является лидером в мире по дивидендной доходности, а с учетом того, что наши фондовые индексы еще и упали существенно с начала года, дивидендная доходность только возрастает», — отметил Артем Голубев.

Эксперт рекомендует осторожно относиться к инвестициям в криптовалюту и биткойн в частности, несмотря на то, что он показывает высокие уровни доходности.

«Это очень высоко волатильный инструмент. Если вы хотите попробовать на нем заработать, это, безусловно, можно сделать, тем более мы видели периоды, когда на этом было можно хорошо заработать. Но надо всегда помнить, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками. Поэтому если уж вкладываться в крипту, то на небольшую часть своих активов. При этом надо понимать, что потерять вы можете существенно, и к этому нужно быть готовым», — рассказал Артем Голубев.

В будущем криптовалюта войдет в систему финансовых отношений как инструмент спекулятивных сделок, считает экономист.