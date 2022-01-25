Жириновский считает, что должность президента России необходимо переименовать

Москва, 25 января. Должность президента России нуждается в ренейминге. Такую идею высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик сравнил наименование должности главы российского государства с аналогичными постами других стран и сделал вывод, что оно не соответствует образу лидера России. Также Жириновский считает, что в РФ нужно заняться восстановлением самодержавия. В этом случае президента можно называть императором или царем.

«Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — заявил парламентарий на одном из пленарных заседаний.

По этому поводу в октябре прошлого года уже высказывался британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре. По его мнению, руководство президента РФ Владимира Путина напоминает правление императоров Николая I и Александра III.

Ранее лидер ЛДПР Жириновский связал сложные отношения с главой российского государства с тем, что они носят одинаковые имена. Парламентарий якобы не воспринимает политиков с именем Владимир.