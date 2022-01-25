Медведева рассказала о решении стать послом ОКР на ОИ в Пекине

Москва, 25 января. Фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка рассказала, что не раздумывала над предложением ОКР.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании заявила, что еще не совсем понимает свои обязанности в качестве посла ОКР на Олимпиаде в Пекине, информирует РИА Новости.

«Хорошо, что с Пекином все сложилось — через несколько дней вылетаем на место. Надеюсь, удастся оправдать ожидания ОКР и внести свой мизерный вклад в олимпийское настроение. Не сомневаюсь, что будет очень интересно. Над предложением практически не раздумывала. Олимпиада — главное событие в жизни спортсмена, даже не выступающего на Олимпийских играх, и если есть возможность хоть как-то поучаствовать и помочь, это здорово», — рассказала Медведева.

Фигуристка отметила, что она не побывала на Играх в Токио из-за пандемии коронавируса, решив, что безопасность важнее. Медведева также рассказала, что будет болеть за отечественных керлингистов.

Ранее ОКР объявил окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. В российскую делегацию в Пекине вошел 461 человек. Всего на Играх в КНР выступят 212 спортсменов.