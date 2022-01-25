Актер Игорь Верник опроверг слухи о своей госпитализации в Москве

Москва, 25 января. Народный артист России Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Он отметил, что находится дома и у него все хорошо.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что артиста доставили в больницу с легкой формой коронавируса. Обследование показало, что у него нет пневмонии. Сообщалось, что у артиста присутствуют только кашель, насморк и боль в горле.

В комментарии телеканалу «360» сообщил, что находится дома и у него все хорошо.

Ранее телеведущие Игорь и Вадим Верники раскритиковали сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Они не пришли в восторг от выступления знаменитостей.