Миллионы согласятся: Михеев заявил о риске захвата Украины Западом

Западные государства в последнее время не просто так стягивают войска к границе с Украиной, они готовят операцию по оккупации этой страны. Об этом заявил известный политолог Сергей Михеев.

Пентагон решил повысить готовность войск в Европе, заявил официальный представитель минобороны США Джон Кирби. Речь идет о 8,5 тыс. военных, которых США готовы в короткие сроки перебросить в Европу, если «потребуется». Они будут быстро перемещены в регион по просьбе НАТО или «в других ситуациях». Пока решение об их отправке не принято, добавил представитель Пентагона. Кроме того, глава минобороны принял решение сократить сроки переброски военных с десяти до пяти дней в некоторых случаях.

Известный политолог Сергей Михеев, в свою очередь, заявил о риске захвата Украины Западом в связи с тем, что Пентагон усиливает свое военное влияние в Европе. По его словам, территориальные претензии предъявляют сегодня ряд стран, которые являются союзниками США, — Румыния, Польша и Венгрия.

«Я не исключаю, что вот эта концентрация войск на границе — реальная подготовка к оккупации Украины. Румыния имеет территориальные претензии к Украине, Польша уверена в том, что Львовская область — это ее территория, Венгрия раздает свои паспорта украинцам. Да мало ли там еще желающих. А, например, шапочкой все это может накрыть та же Великобритания, которая сегодня фактически исчезает с карты мира, поэтому ей необходимо поле деятельности», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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«Украинцам на заметку. Запад готовит расчленение и оккупацию Украины. Причем на Украине, нужно сказать прямо, часть населения уже к этому подготовлена. Почему? Люди видят полную недееспособность собственных руководителей, а над Зеленским вообще смеются. Скоро им скажут, зачем вам нужен Зеленский, если есть хорошие люди, которые Британскую империю построили. Я вас уверяю, миллионы согласятся», — резюмировал Сергей Михеев.

Также Михеев добавил, что в ситуацию на Украине может вмешаться и Великобритания. По его мнению, миллионы украинцев согласятся, чтобы страной управляли из Лондона.

Соединенные Штаты сильно пожалеют, если попытаются навредить Российской Федерации. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы России по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.