Ученым из России грозит тюрьма на Шри-Ланке из-за «убитых жуков» и содержимого мусорной корзины

Суд на Шри-Ланке вынес постановление по делу российских экологов Александра Игнатенко, Николая Кифаляна и Артема Рябова. Их приговорили к огромному штрафу — в сумме более трех миллионов рублей — который они должны оплатить до 11 марта. Как рассказал правозащитник Иван Мельников, россияне «были вынуждены признать вину из-за колоссального давления со стороны следствия».

Бесконечный суд

Дело против российских ученых, задержанных зимой 2020 года на Шри-Ланке по обвинению в «незаконном сборе жуков и косточек», выглядит как ночной кошмар. Россиянам Александру Игнатенко, Николаю Кифаляну и Артему Рябову объяснили, что судебный процесс может занять «до десяти лет». И велика вероятность, что им придется вернутся в тюрьму, откуда они были освобождены «в связи с перенаселенностью камер и эпидемией коронавируса».

Федеральное агентство новостей /

В августе 2021 года следствие на Шри-Ланке предъявило троим россиянам обновленное обвинение (в нем 102 пункта, в первоначальном же виде был 301). При этом ученые пока что не могут даже с ним ознакомиться —документ на сингальском языке, а перевод займет какое-то время.

Жуки и косточки

Трое россиян — зоолог, аспирант Южного Федерального университета, работник Ростовского зоопарка Александр Игнатенко, геолог Николай Кифалян и учитель физкультуры Артем Рябов — поехали в свой отпуск на Шри-Ланку 9 февраля 2020 года.

www.facebook.com / Официальная страница национального парка Хортон

27 февраля они были задержаны охраной национального парка Плато Хортон неподалеку от города Нувара-Элия. По словам Игнатенко, охранники парка «были очень рассерженными». Россиян обвинили в «убийстве жуков» и сборе косточек от фруктов, немедленно отобрали телефоны и не дали возможности связаться с близкими. Ученые настаивают, что фотографировали и снимали на видео местных насекомых из научного интереса.

«Мы пытались доказать, что никаких жуков не ловили, и на фотографиях даже разные даты. Однако шриланкийцы не слушали и повторяли: «Большие проблемы, у вас большие проблемы». Нам сразу заявили, что придется заплатить штраф — 50 тысяч долларов, — рассказал Игнатенко. — Мы изумились, отчего такая огромная сумма, мы думали, охранники плохо говорят по-английски».

Зоолог Александр Игнатенко с самого начала воспринимал свою поездку как экспедицию, где можно познакомиться с видами живых существ, которых больше нет нигде на Земле. Россияне настаивают, что не собирались ни убивать, ни вывозить их с острова. Однако были обвинены именно в этом. Кроме того, им вменили попытку вывоза косточек фруктов, представляющих «аюрведическую ценность». Ученым было запрещено покидать остров, а все их документы, включая российские паспорта, изъяли.

«Они обвинили нас в попытках вывезти косточки фруктов, найденные в мусорке. Местные СМИ до сих пор рассуждают об их «немыслимой ценности»: якобы мы «биопираты», которые хотели «украсть гены» этих растений, чтобы приготовить из них лекарство от рака», — рассказал ученый.

www.facebook.com / Официальная страница национального парка Хортон

Процесс в их отношении велся с нарушениями элементарных норм международного права — на момент предъявления обвинения и вынесения решения о заключении их под стражу у них не было ни адвоката, ни переводчика, то есть они не могли элементарно понять, в чем их обвиняют. Переводчик появился только через полгода.

Трех россиян обвинили в том, что они убили 277 жуков. За такое «массовое убийство» им грозило до 40 лет тюрьмы. Более того, позже им предъявили обвинения по статье «контрабанда» — хотя никаких попыток вывезти мертвых насекомых они не предпринимали: Игнатенко собирался лишь сделать фотографии жуков в более подходящем освещении в гостиничном номере. Первое судебное заседание продолжалось всего пять минут.

Выгодный арест

Почему же наших парней задержали? Сейчас это уже вполне очевидно. В случае оплаты штрафа охранники из заповедника смогут получить от 50% до 100% в свою пользу – деньги они смогут потратить, в том числе на премии самим себе и обновление служебного автопарка.

«Александр Игнатенко и его спутники Николай Кифалян и Артем Рябов приговорены к штрафу в 2 млн 885 тыс. шриланкийских рупий (примерно 14 200 долларов) каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину», — рассказал правозащитник Иван Мельников 21 января.

У россиян нет средств на выплату штрафа. Если им не удастся найти нужную сумму до 11 марта, они снова окажутся в переполненной тюрьме в Шри-Ланке, которая не соответствует даже местным требованиям по комфорту и безопасности для заключенных.

vk.com / Страница Александра Игнатенко

Дальнейшие судебные слушания могут длиться годы. Сторона обвинения заявила 16 свидетелей. Если каждого будут опрашивать по полгода (как произошло с первым), то процесс займет как минимум восемь лет. Шансов на то, что россиянам удастся доказать в суде свою невиновность, практически нет — родители экологов уже потратили сотни тысяч рублей на местных адвокатов, а после — на переводы Игнатенко, Кифаляну и Рябову, которые вынуждены были снять дешевое жилье в Нувара-Элия и ждать там решения властей.

Сейчас троим соотечественникам отчаянно требуется помощь от российских официальных структур и любых людей, которые помогут им выбраться из «западни для туристов», в которую местные законы превратили райский курорт Шри-Ланки.