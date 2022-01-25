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США пригрозили России санкциями «тяжелее, чем в 2014 году»

Политика
США пригрозили России санкциями «тяжелее, чем в 2014 году»
pixabay.com

Вашингтон, 25 января. Высокопоставленный представитель администрации США предрек новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона.

В ходе брифинга представитель Белого дома заявил, что финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Он напомнил об ограничениях, введенных семь лет назад, когда ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку и обесцениванию рубля.

Сотрудник администрации пригрозил, что принятие мер будет не поэтапным, а единовременным. Он не исключил нового экспортного контроля в отношении РФ.

«Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — заявил он на брифинге.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц посоветовал западным странам учитывать, какие будут последствия для них самих в случае новых санкций против России. Он отметил, что Западу нужно быть готовым к возможному ответу Москвы.

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