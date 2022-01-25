Инициатива по введению минимальной цены пива не нашла поддержки ФАС

Москва, 25 января. Федеральная антимонопольная служба выступила против регулирования цен на пивные напитки. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на итоги совещания в Совете Федерации.

Участники пивоваренного рынка выступили с предложением установить минимальную цену на пивные напитки. Сторонники такого решения полагают, что оно позволит сократить долю низкокачественного алкоголя в продаже. Однако в ФАС не одобрили идею.

«На данном этапе и в ближайшем будущем мы не видим необходимости введения минимальной розничной цены, если говорить более предметно, мы против этого», — отметил представитель ведомства Андрей Кашеваров.

Союз российских пивоваров (СРП) ранее предупреждал о вероятном повышении цен в 2022 году. Это связано с введением новых требований по маркировке специализированных упаковок.