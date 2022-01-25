Кедми: Россия молниеносно отреагирует на переброску подразделений ВС США в Европу

Москва, 25 января. Россия молниеносно отреагирует на переброску военнослужащих ВС США на территорию Европы, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, страны Запада хотят выиграть время, чтобы найти способ откупиться от России в ходе переговоров по безопасности. Кедми заявил, что ситуация в Европе – «хорошо поставленный спектакль», который включает в себя сцены эвакуации дипломатов из Киева и маневры отдельных армейских подразделений, передает «Экономика Сегодня».

Политолог усомнился в способности Пентагона оперативно перебросить войска в Европу. Он отметил, что у США ограничены возможности, а уровень подготовки военных соединений оставляет желать лучшего.

«У США сегодня нет сил для серьезного конфликта в Европе. Это займет слишком много времени. Их возможностей переброски и подготовки к боевым действиям больших соединений сегодня недостаточно, чтобы отправлять их в Европу. И куда посылать? Это же вызовет немедленную ответную реакцию!» — объяснил он.

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что страны Запада целенаправленно нагнетают истерию вокруг ситуации на Украине. Таким образом они пытаются достичь своих военных целей, направленных против России.