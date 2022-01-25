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Кедми: Россия молниеносно отреагирует на переброску подразделений ВС США в Европу

  /   Обновлено: 25 января 2022 18:10
Армия
Кедми: Россия молниеносно отреагирует на переброску подразделений ВС США в Европу
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 января. Россия молниеносно отреагирует на переброску военнослужащих ВС США на территорию Европы, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, страны Запада хотят выиграть время, чтобы найти способ откупиться от России в ходе переговоров по безопасности. Кедми заявил, что ситуация в Европе – «хорошо поставленный спектакль», который включает в себя сцены эвакуации дипломатов из Киева и маневры отдельных армейских подразделений, передает «Экономика Сегодня».

Политолог усомнился в способности Пентагона оперативно перебросить войска в Европу. Он отметил, что у США ограничены возможности, а уровень подготовки военных соединений оставляет желать лучшего.

«У США сегодня нет сил для серьезного конфликта в Европе. Это займет слишком много времени. Их возможностей переброски и подготовки к боевым действиям больших соединений сегодня недостаточно, чтобы отправлять их в Европу. И куда посылать? Это же вызовет немедленную ответную реакцию!» — объяснил он.

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что страны Запада целенаправленно нагнетают истерию вокруг ситуации на Украине. Таким образом они пытаются достичь своих военных целей, направленных против России.

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