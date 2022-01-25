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МВФ скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Экономика
МВФ скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году, следует из доклада организации о перспективах развития мировой экономики.

Рост ВВП РФ составит 2,1% вместо прогнозируемых в октябре 2021 года 2%. При этом фонд ухудшил свой октябрьский прогноз на 2022 год — с 2,9% до 2,8%.

«В России прогноз незначительно снижен из-за слабого урожая и худшей, чем ожидалось, третьей волны (пандемии. — Прим. ФАН)», — пояснили специалисты МВФ.

За минувший год российская экономика выросла на 4,5%, что ниже октябрьских прогнозов. Осенью Международный валютный фонд улучшил показатель с 4,4%, которые ожидались в июле, до 4,7%.

Эксперты при этом уверены, что экономика РФ в 2022 году продолжит рост после восстановительного пика, которого удалось достичь в 2021-м. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что увеличение составит в районе 1,5%.

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