«Вдову Караченцова даже не знаю»: Экс-директор Театра сатиры Агаев  не понимает зачем Поргина распускает слухи

Заслуженный деятель искусств России и экс-директор Театра сатиры Мамед Агаев назвал ложью обвинения вдовы Караченцова Людмилы Поргиной в том, что он унижал, оскорблял и доводил до нищенства актеров своего театра. Точку зрения Мамед Агаев озвучил в беседе с ФАН.

«Самое удивительное, что я вдову Караченцова даже не знаю. Мы никогда лично не были знакомы. Вы знаете, у нас никаких проблем не было в театре. Это все просто сплетни. Вы позвоните любому артисту и спросите у них. Они же мои дети, моя семья была. Поргина — больной человек, если заявляет другое. Извините, она когда была у нас в театре сатиры — спросите у нее. Никогда в жизни не была у нас. Я не видел ее в театре», — возмутился экс-директор Театра сатиры Мамед Агаев.

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Также собеседник ФАН отметил, что никогда не вступал в конфликт с Александром Ширвиндтом, поэтому его поразили слова Людмилы Поргиной, что артист покинул Театр сатиры из-за проблем с дирекцией.

«С Ширвиндтом мы работали вместе, как сын с отцом. И ушли дружно, потому что невозможно же всю жизнь работать в театре», — подчеркнул Мамед Агаев.

Накануне Людмила Поргина не только рассказала о причинах ухода Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя, но и об унизительной внутренней политике, которую якобы вел Мамед Агаев на должности директора Театра сатиры.