Что делать, если ты пес: лучшие ролики «уродливой вселенной ШКЯ»

Аниматор Ева Морозова, получившая свою первую известность благодаря видео с «рекламой Скайпа», уже давно развивает свою, как она сама ее называет, «уродливую вселенную», названную лаконичной аббревиатурой ШКЯ (переводится как «Шутки, кайф, япщерица»). Абсурдные ролики и комиксы, героями которой в обязательном порядке выступают толстые и некрасивые персонажи, уже давно стали легендой рунета. Самые любопытные, запоминающиеся и популярные из них представлены в нашей сегодняшней подборке.

Prt Scr youtube.com / Eva Morozova

Цирк

Мальчик Илюша (один из немногих персонажей ШКЯ, имеющих собственное имя) сидит перед компьютером и прожигает за ним жизнь. Это отлично осознает его бабушка, которая пытается отвлечь его то платком, то блинчиками. Когда все это не помогает, она достает последний козырь: постер с рекламой местного цирка, в котором выступают клоуны. И карлики. Мальчик наконец отвлекается от монитора, и вместе с бабушкой они бегут смотреть выступление. Ролик имеет около полутора миллионов просмотров на Youtube.

Prt Scr youtube.com / Eva Morozova

Как прожить жизнь так, чтобы на тебя не наорала бабка

История о безымянном парне, который вынужден на каждом этапе своей повседневной жизни сталкиваться с осуждением и даже абьюзом со стороны представительниц старшего поколения, несмотря на то, что ведет себя крайне прилично. Более двух с половиной миллионов просмотров на Youtube.

Prt Scr youtube.com / Eva Morozova

Что делать, если ты пес

И действительно: что делать, если ты лохматый, гавкаешь и любишь хозяина? Ролик с 1 353 762 просмотрами дает ответ на этот вопрос: нужно бегать за своим хвостом, нюхать всем попы и есть корм вперемежку с собственными рвотными массами. И обязательно так, чтобы вызвать осуждающий взгляд живущего вместе с тобой кота-курильщика.

Prt Scr youtube.com / Eva Morozova

Самый тупой парень — 1 серия

Триумфальное возвращение мальчика Илюши, который, как это следует из названия ролика, не отличается большим умом. Он не может назвать правильное время на часах, рассказывает сидящему рядом человеку о содержании секретного кода, который пришел ему по СМС, и кушает огурчики, от которых «у него вчера понос был». Больше миллиона просмотров на Youtube.