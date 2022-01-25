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«Цифра не космическая»: Кадыров пояснил свои слова о миллиардном содержании Чечни

Политика
«Цифра не космическая»: Кадыров пояснил свои слова о миллиардном содержании Чечни
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 25 января. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал свое заявление о финансировании субъекта. По словам руководителя региона, сумма содержания, исчисляемая миллиардами, не является заоблачной.

Он выступил после трансляции в Instagram. Тогда Кадыров отмечал, что республика получает в год 300 миллиардов рублей на проживание. На этот раз глава региона пояснил, что субъекту выделяется 375 миллиардов рублей.

«Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — констатировал руководитель Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров указывал, что субъект не сможет существовать без РФ и ее финансовой поддержки. Также глава региона призвал подписчиков не слушать «всяких шайтанов».

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кадыров чечня бюджет
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