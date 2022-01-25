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Столкновение с такси опрокинуло трактор в Москве

Происшествия

Авария с участием трактора и такси произошла в Юго-Западном округе Москвы. В результате ДТП есть пострадавшие.

Очевидцы сняли на камеру последствия происшествия. На кадрах видно, как посреди дороги расположился легковой автомобиль с помятым бампером.

Также на видео показано, что произошло с коммунальным трактором после столкновения. Он лежал рядом с такси, перевернувшись на бок. Около транспорта находились обломки авто.

По информации источников, травмы получил водитель трактора и пассажиры такси. Их состояние на данный момент неизвестно. Место ДТП патрулируют сотрудники ГИБДД.

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