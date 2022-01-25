КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата

Москва, 25 января. Стали известны два основных варианта окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Руководство КХЛ предложило клубам два варианта окончания регулярного чемпионата, который был приостановлен 15 января из-за вспышки коронавируса. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Так, оставшиеся матчи могут доиграть после завершения Олимпиады в Пекине, после чего станут известны участники Кубка Гагарина. Второй вариант окончания регулярного чемпионата предполагает ситуацию, при которой командам засчитываются 45 проведенных игр. Результаты остальных матчей и статистика хоккеистов в них будут аннулированы.

Ранее определился окончательный состав сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В него вошли 25 игроков.