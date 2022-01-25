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Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем

Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
wikipedia.org  /  Steve Lynes / CC BY 2.0

Лондон, 25 января. Самолет-разведчик британских ВВС пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, указано на сайте Flightradar24.

По имеющейся информации, речь идет о разведывательном RC-135W. Подчеркивается, что самолет с бортовым номером ZZ665 зарегистрирован в Великобритании. В настоящее время он направляется на базу ВВС Британии Уоддингтон.

Стоит отметить, что ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указывал на возросшую активность авиации стран НАТО в воздушном пространстве Украины. По его словам, самолеты выполняют там разведывательные миссии.

Несколько дней назад самолет ВВС США RC-135W выполнил полет вблизи Крыма. Он вылетел с военной авиабазы Милденхолл.

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