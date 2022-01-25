Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум

Вашингтон, 25 января. Нагнетание обстановки вокруг Украины с раздуванием мифа о скором нападении закончится уже в конце недели

Вся эта воинственная истерия крепко привязана к требованиям России к США по гарантиям безопасности. Четкий ответ Москве американцы должны дать уже буквально через несколько дней. Поэтому градус искусственного напряжения и растет в геометрической прогрессии.

Таким мнением с политологом Александром Сосновским поделился его украинский коллега Михаил Погребинский, отметив, что истинные намерения Вашингтон в ситуации с Украиной и жестким ультиматумом Москвы можно было еще расшифровать по странному поведению главы Госдепа Энтони Блинкена на переговорах с Сергеем Лавровым в Женеве. Госсекретарь США был явно напуган, а в его глазах и движениях читалась некая обреченность. Уже тогда в Вашингтоне, и в частности, в либеральном крыле Белого дома, к которому можно отнести и Госдеп, прекрасно понимали, что придется идти на серьезные уступки Москве. За воинственным шумом и сказками о вторжении чуть ли не завтра США пытаются скрыть свой проигрыш как минимум в этом раунде геополитического противостояния с Россией.

Федеральное агентство новостей /

«Я вот послушал странное обращение Зеленского шепотом к отправляющимся в Китай олимпийцам и вспомнил, как совсем недавно вел себя Блинкен на встрече с Лавровым. Госсекретарь ведь вел себя обреченно. У него был вид человека, понимающего, что завтра будет хуже, а послезавтра — еще хуже. Он просто выполняет заложенную ранее программу, заставляя даже киевских чиновников задуматься о его важности и влиянии. Почему себя так вел Блинкен? Он просто знал, что США пойдут на уступки России, как минимум в украинском вопросе. И в письменном ответе, который Москва получит уже завтра-послезавтра будет крайне неприятная для Киева информация. И мы прекрасно понимаем, что они не хотят, чтобы это было обнародовано. И Вашингтон еще попросит Москву не обнародовать содержание этого ответа. Не надо обладать аналитическими способностями, чтобы понять, что в этом ответе будет важная уступка России», — проанализировал странные действия США политолог.

Погребинский иронично отметил, что «сохранения лица» Соединенных Штатов будет полностью зависеть от российских дипломатов. Если очень вежливо попросят, то МИД РФ может и сжалится над просителями, засекретив их послание.

Ранее политолог Сосновский объяснил, чем для руководства Германии закончится попытка отправить немецких солдат на помощь Киеву.