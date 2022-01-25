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Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум

Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 января. Нагнетание обстановки вокруг Украины с раздуванием мифа о скором нападении закончится уже в конце недели

Вся эта воинственная истерия крепко привязана к требованиям России к США по гарантиям безопасности. Четкий ответ Москве американцы должны дать уже буквально через несколько дней. Поэтому градус искусственного напряжения и растет в геометрической прогрессии.

Таким мнением с политологом Александром Сосновским поделился его украинский коллега Михаил Погребинский, отметив, что истинные намерения Вашингтон в ситуации с Украиной и жестким ультиматумом Москвы можно было еще расшифровать по странному поведению главы Госдепа Энтони Блинкена на переговорах с Сергеем Лавровым в Женеве. Госсекретарь США был явно напуган, а в его глазах и движениях читалась некая обреченность. Уже тогда в Вашингтоне, и в частности, в либеральном крыле Белого дома, к которому можно отнести и Госдеп, прекрасно понимали, что придется идти на серьезные уступки Москве. За воинственным шумом и сказками о вторжении чуть ли не завтра США пытаются скрыть свой проигрыш как минимум в этом раунде геополитического противостояния с Россией.

Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
Федеральное агентство новостей /

«Я вот послушал странное обращение Зеленского шепотом к отправляющимся в Китай олимпийцам и вспомнил, как совсем недавно вел себя Блинкен на встрече с Лавровым. Госсекретарь ведь вел себя обреченно. У него был вид человека, понимающего, что завтра будет хуже, а послезавтра — еще хуже. Он просто выполняет заложенную ранее программу, заставляя даже киевских чиновников задуматься о его важности и влиянии. Почему себя так вел Блинкен? Он просто знал, что США пойдут на уступки России, как минимум в украинском вопросе. И в письменном ответе, который Москва получит уже завтра-послезавтра будет крайне неприятная для Киева информация. И мы прекрасно понимаем, что они не хотят, чтобы это было обнародовано. И Вашингтон еще попросит Москву не обнародовать содержание этого ответа. Не надо обладать аналитическими способностями, чтобы понять, что в этом ответе будет важная уступка России», — проанализировал странные действия США политолог.

Погребинский иронично отметил, что «сохранения лица» Соединенных Штатов будет полностью зависеть от российских дипломатов. Если очень вежливо попросят, то МИД РФ может и сжалится над просителями, засекретив их послание.

Ранее политолог Сосновский объяснил, чем для руководства Германии закончится попытка отправить немецких солдат на помощь Киеву.

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Все новости / Политика / Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
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