Вашингтон пригрозил России жесткими финансовыми санкциями

Вашингтон, 25 января. Новые финансовые ограничения против Российской Федерации в случае обострения ситуации вокруг Украины окажутся более сильными, чем в 2014 году. Такое заявление сделали в Белом доме.

Американские власти объявили, что готовы ввести еще более серьезные санкции против РФ. Это может произойти, если конфликт на Украине перейдет в активную фазу.

В Вашингтоне напомнили, что из-за рестрикций, наложенных в 2014 году курс рубля упал на 50%. Тогда Центральному банку РФ пришлось потратить почти четверть резервов на поддержку нацвалюты.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ранее подтвердил, что готовящийся пакет санкций будет беспрецедентным.