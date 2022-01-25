Борис Джонсон: санкции Запада против России будут самыми тяжелыми за всю историю

Лондон, 25 января. Подготовленные западными партнерами ограничительные меры в отношении Российской Федерации будут самыми тяжелыми за всю историю, рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он заявлял, что возможная эскалация ситуации вокруг Украины может стать «кровавым делом». Джонсон считает, что тогда оно превратится в «новую Чечню» для России.

Ранее политик рассказал о желании провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По словам британского премьер-министра, Лондон готов обратить внимание на любые беспокойства Москвы посредством дипломатии. Джонсон также разговаривал с российским лидером в декабре 2021 года. Тогда стороны связались по телефону.